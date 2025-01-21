Transformați-vă locuința și starea de spirit cu o experiență de iluminat genială. Ușor de instalat, banda luminoasă Philips Hue Solo de 3 metri oferă un flux luminos uimitor de 1700 de lumeni, pentru a vă bucura de o locuință mai luminoasă. Echipată cu LED-uri RGBWW, această bandă luminoasă creează culori pure și o lumină albă la fel de pură. Este concepută cu accentul pe siguranță. Banda luminoasă vă oferă o interacțiune confortabilă. Fiecare bandă luminoasă Philips Hue este oferită cu o garanție de 2 ani.