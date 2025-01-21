Extinde-te în lumea divertismentului Hue pentru acasă cu banda luminoasă Play gradient. Această bandă gradient pentru TV creează efecte colorate de iluminare pe perete care se potrivesc perfect cu conținutul filmelor și serialelor, datorită tehnologiei RGBWWIC. Bucură-te de o experiență cinematică cu scene luminoase cu tonuri vibrante și momente mai întunecate atmosferice datorită capacității de reglare a luminozității. Chromasync asigură potrivirea precisă a culorilor între lumini Hue. Sincronizează luminile după preferințe cu aplicația Hue Sync TV, Hue screen sync sau HDMI sync box. Când nu sincronizezi, folosește banda luminoasă pentru a crea iluminat ambiental și a te bucura de o vizionare plăcută. Instaleaz-o ușor pe spatele televizorului, tăind-o la dimensiunea dorită și fixând-o cu suporturile incluse. Controlează și personalizează fără efort cu aplicația premiată Hue.