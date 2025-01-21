Îmbunătățește experiența ta de divertisment Hue acasă cu Play gradient strip light pro. Tehnologia OmniGlow creează efecte netede și uniforme de gradient de lumină pe perete, care se potrivesc cu conținutul filmelor și serialelor. Bucură-te de o experiență cinematică cu scene luminoase cu tonuri vibrante și momente mai întunecate atmosferice datorită capacității de reglare a luminozității. Chromasync asigură potrivirea precisă a culorilor între lumini Hue. Sincronizează luminile după preferințe cu aplicația Hue Sync TV, Hue screen sync sau HDMI sync box. Când nu sincronizezi, folosește banda luminoasă pentru a crea ambianță perfectă pentru a te uita la televizor. Instaleaz-o ușor pe spatele televizorului, tăind-o la dimensiunea dorită și fixând-o cu suporturile incluse. Controlează și personalizează fără efort cu aplicația premiată Hue.