Bandă luminoasă ultra-strălucitoare Flux, 3 m
Obține lumină decorativă și funcțională, totul cu o singură bandă luminoasă! Inundă bolții de plafon din orice spațiu interior cu lumină albă ultra-intensă pentru a-ți derula mai ușor activitățile zilnice. Creează o ambianță perfectă în culori îndrăznețe și vii pentru momente de zi cu zi complet captivante. Creează un gradient constant de culori datorită îmbinării precise a culorilor Chromasync™. Instalare flexibilă — taie, reutilizează și extinde pentru a adapta banda luminoasă la orice spațiu. Obține control total, personalizare și scenarii de lumină cu ajutorul aplicației Hue premiate și al comenzilor vocale.
Caracteristici principale ale produsului
- Scene și efecte personalizabile
- Chromasync™ – distribuție uniformă a culorilor
- Lumină albă naturală, ultra-strălucitoare
- 2900 lumeni
- Poate fi tăiat, prelungit și reutilizat
Control suprem, fără efort
Indiferent dacă vrei să creezi un scenariu de lumină superb, să obții efecte care să se potrivească cu atmosfera sau pur și simplu să controlezi benzile luminoase, poți face totul fără efort folosind aplicația Hue sau comenzile vocale. Integrează benzile luminoase în ecosistemul Philips Hue – lămpi, becuri și comenzi inteligente. Bridge Pro îți oferă, de asemenea, control asupra benzilor luminoase din întreaga locuință, de oriunde din lume, și îți permite să programezi automatizări.
Lumină superioară, creată pentru a fi văzută
Banda luminoasă OmniGlow oferă cea mai bună experiență de iluminat din clasa sa. Obține cea mai stabilă și uniformă linie a luminii cu tehnologia OmniGlow și un manșon cu efect difuz, care maschează spoturile LED. OmniGlow are îndrăzneala de a deveni piesa centrală a designului camerei tale. Fluxul luminos de calitate superioară face ca acesta să fie perfect pentru iluminatul ambiental, în timp ce micro LED-urile pe bază de CSP (Chip Scale Package) asigură un iluminat ultra-fluid; mai mult, efectele dinamice naturale garantează că orice spațiu interior devine extrem de captivant.
Mai luminoasă și mai clară ca niciodată
Luminează fiecare colț cu ajutorul luminii albe strălucitoare, ultra-strălucitoare și naturale. Proiectate cu LED-uri albe dedicate, aceste benzi luminoase oferă cele mai pure și clare nuanțe de alb. Datorită puterii ultra-luminoase de până la 6000 de lumeni, vei beneficia de un iluminat puternic de tip „wall washing” sau unul funcțional, pentru a te concentra mai bine la activitățile zilnice.
Decorează și îmbunătățește ambianța în orice spațiu interior
Alege între nuanțe colorate în armonie cu dispoziția ta sau nuanțe albe autentice pentru a crea ambianța perfectă cu lumină difuză care luminează subtil pereții, podelele și tavanele. Tehnologia Chomasync™ oferă precizie și îmbinare uniformă a culorilor pentru a crea gradiente perfecte de culoare în fiecare colț. Personalizează-ți spațiul cu scenarii deosebite de lumină și efecte dinamice care să se potrivească fiecărei dispoziții și ocazii. Taie pentru a se potrivi oriunde — de la colțuri și pereți până la tavane sau scări.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Culoare (culori)
Multi Color
Material
silicon