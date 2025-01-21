Cablu prelungitor pentru banda luminoasă Hue Flux de 5 m
Amplasează convenabil banda luminoasă Flux sau Flux ultra-strălucitoare de interior exact acolo unde dorești. Datorită acestei extensii de 5 metri cu design minimalist și discret, nu trebuie să îți mai faci griji cu privire la distanța dintre banda luminoasă și sursa de alimentare. Extensia facilitează și ascunderea sursei de alimentare.
Caracteristici principale ale produsului
- Cablu prelungitor de 5 m
- Ușor de instalat
- Design minimalist și discret
- Configurație sigură de joasă tensiune (IP20)
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
PVC