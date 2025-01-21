Amplasează convenabil banda luminoasă Flux sau Flux ultra-strălucitoare de interior exact acolo unde dorești. Datorită acestei extensii de 5 metri cu design minimalist și discret, nu trebuie să îți mai faci griji cu privire la distanța dintre banda luminoasă și sursa de alimentare. Extensia facilitează și ascunderea sursei de alimentare.