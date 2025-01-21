Conector de colț Hue Flux, pachet de 4
Reutilizează și conectează fără efort bucățile unei benzi luminoase Flux sau Flux ultra-strălucitoare, fără a le îndoi sau deteriora. Conectorul pentru colțuri este conceput pentru a îmbina două benzi luminoase la un unghi de 90 de grade pentru schimbarea direcției la colțurile plafonului, înfășurarea sub dulapuri și conturarea ramelor și oglinzilor, totul fără a face compromisuri în ceea ce privește consistența sau calitatea luminii.
Caracteristici principale ale produsului
- Îmbinați 2 bucăți de bandă luminoasă
- Conexiune pe colț de 90 de grade
- Asigură consistența luminii
- Pentru bricolaj
- Include 4 conectori pentru colțuri
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Plastic