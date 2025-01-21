Asistență
Prim-plan cu partea frontală a Benzi luminoase Conector de colț Hue Flux, pachet de 4

Conector de colț Hue Flux, pachet de 4

Reutilizează și conectează fără efort bucățile unei benzi luminoase Flux sau Flux ultra-strălucitoare, fără a le îndoi sau deteriora. Conectorul pentru colțuri este conceput pentru a îmbina două benzi luminoase la un unghi de 90 de grade pentru schimbarea direcției la colțurile plafonului, înfășurarea sub dulapuri și conturarea ramelor și oglinzilor, totul fără a face compromisuri în ceea ce privește consistența sau calitatea luminii.

Caracteristici principale ale produsului

  • Îmbinați 2 bucăți de bandă luminoasă
  • Conexiune pe colț de 90 de grade
  • Asigură consistența luminii
  • Pentru bricolaj
  • Include 4 conectori pentru colțuri
Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Alb

  • Material

    Plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Diverse

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Dimensiunile și greutatea produsului

