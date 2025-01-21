Folosește cablul pentru a crea spații în care lumina benzilor luminoase Hue Flux și Flux ultra-strălucitoare este întreruptă. Introdu un cablu de 50 cm între două benzi luminoase, oriunde nu dorești să strălucească lumina. Este flexibil și ideal pentru a ocoli tocurile ușilor, rafturile, scările sau orice altă suprafață pe care nu dorești să o luminezi.