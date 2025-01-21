Conector flexibil Hue Flux, pachet de 4
Folosește cablul pentru a crea spații în care lumina benzilor luminoase Hue Flux și Flux ultra-strălucitoare este întreruptă. Introdu un cablu de 50 cm între două benzi luminoase, oriunde nu dorești să strălucească lumina. Este flexibil și ideal pentru a ocoli tocurile ușilor, rafturile, scările sau orice altă suprafață pe care nu dorești să o luminezi.
Caracteristici principale ale produsului
- Conector de 50 cm pentru configurații complexe
- Tranziție perfectă a luminii
- Permite instalarea precisă
- Sigur și ușor de utilizat
- Include 4 conectori flexibili
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
PVC
Plastic