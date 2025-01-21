Conector Hue Flux, pachet de 4
Instalare simplă, chiar și pentru noii utilizatori. Conectează două bucăți ale unei benzi luminoase Flux sau Flux ultra-strălucitoare după ce le-ai tăiat. Conectorul este conceput pentru a uni două bucăți ale unei benzi luminoase în linie dreaptă, pentru instalare în orice spațiu mai lung, fără a face compromisuri în ceea ce privește consistența sau calitatea luminii. Perfect pentru utilizarea de benzi luminoase lungi de-a lungul întregii camere, pentru iluminatul nișelor sau pentru instalații de plafon în trepte.
Caracteristici principale ale produsului
- Îmbinați 2 bucăți de bandă luminoasă
- Conexiune pe colț de 90 de grade
- Asigură consistența luminii
- Pentru bricolaj
- Include 4 conectori pentru colțuri
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Plastic