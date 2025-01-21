Instalare simplă, chiar și pentru noii utilizatori. Conectează două bucăți ale unei benzi luminoase Flux sau Flux ultra-strălucitoare după ce le-ai tăiat. Conectorul este conceput pentru a uni două bucăți ale unei benzi luminoase în linie dreaptă, pentru instalare în orice spațiu mai lung, fără a face compromisuri în ceea ce privește consistența sau calitatea luminii. Perfect pentru utilizarea de benzi luminoase lungi de-a lungul întregii camere, pentru iluminatul nișelor sau pentru instalații de plafon în trepte.