Hue Play Gradient Lightstrip pentru PC
Obțineți un gradient de lumină reactivă și colorată pentru configurația dvs. pentru jocuri! Atașați Hue Play gradient lightstrip la partea din spate a configurației dvs. cu trei monitoare de 24"-27" cu ajutorul suporturilor incluse. Începeți sincronizarea cu aplicația desktop Hue Sync pentru a vedea acțiunea de pe ecran reflectată în lumină.
Caracteristici principale ale produsului
- Concepută pentru trei monitoare de 24"-27"
- Include sursa de alimentare și suporturile
- Îmbină armonios lumina albă și colorată
- Hue Bridge necesar
Experiența de iluminat supremă
Obțineți un gradient perfect de lumină bogată, de înaltă calitate. Culorile de-a lungul benzii de lumină curg în mod natural una în alta, creând un efect unic.
Conceput pentru monitoare
Hue Play gradient lightstrip se montează în spatele configurației cu un singur monitor sau cu trei monitoare, îndoindu-se ușor în jurul colțurilor.
Supraîncărcați-vă iluminatul surround
Când este folosit cu alte lumini Philips Hue capabile de iluminare color, dezlănțuiți toată puterea iluminatului surround.
Ușor de instalat
Hue Play gradient lightstrip este disponibilă în trei dimensiuni pentru configurațiile cu un singur monitor și cu trei monitoare și include cleme de montare, ceea ce facilitează atașarea la spatele monitorului.
Combinați mai multe culori de lumină
Culorile curg în mod natural una în alta, amestecându-se și strălucind pe perete pentru un efect unic în spatele monitorului.
Personalizați-vă experiența
Comutați modurile, schimbați intensitatea și creați comenzi rapide în aplicație pentru o experiență personală de fiecare dată când jucați.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Culoare (culori)
White
Material
silicon