Obțineți un gradient de lumină reactivă și colorată pentru configurația dvs. pentru jocuri! Atașați Hue Play gradient lightstrip la partea din spate a configurației dvs. cu trei monitoare de 24"-27" cu ajutorul suporturilor incluse. Începeți sincronizarea cu aplicația desktop Hue Sync pentru a vedea acțiunea de pe ecran reflectată în lumină.