Lumină superioară, creată pentru a fi văzută

Banda luminoasă OmniGlow oferă cea mai bună experiență de iluminat din clasa sa. Obține cea mai stabilă și uniformă linie a luminii cu tehnologia OmniGlow și un manșon cu efect difuz, care maschează spoturile LED. OmniGlow are îndrăzneala de a deveni piesa centrală a designului camerei tale. Fluxul luminos de calitate superioară face ca acesta să fie perfect pentru iluminatul ambiental, în timp ce cipul său avansat pe 16 biți asigură un iluminat ultra-fluid; mai mult, efectele dinamice naturale garantează că orice spațiu interior devine extrem de captivant.