Inundă în lumină pereții spațiilor interioare mai mari cu ajutorul unei extensii ușor de instalat, compatibile cu benzile luminoase Hue Flux și Hue Flux ultra-strălucitoare. Bucură-te de o experiență perfectă, fără a face compromisuri în ceea ce privește ambianța sau calitatea luminii. Adu gradiente de lumină naturală albă, strălucitoare și bogată în culori în și mai multe colțuri din locuința ta. Tehnologia Chromasync™ asigură o combinare precisă a culorilor pentru o reproducere impecabilă a luminii.