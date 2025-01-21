Asistență
Prim-plan cu partea frontală a Benzi luminoase Prelungitor pentru banda luminoasă Hue Flux de 5 m

Prelungitor pentru banda luminoasă Hue Flux de 5 m

Inundă în lumină pereții spațiilor interioare mai mari cu ajutorul unei extensii ușor de instalat, compatibile cu benzile luminoase Hue Flux și Hue Flux ultra-strălucitoare. Bucură-te de o experiență perfectă, fără a face compromisuri în ceea ce privește ambianța sau calitatea luminii. Adu gradiente de lumină naturală albă, strălucitoare și bogată în culori în și mai multe colțuri din locuința ta. Tehnologia Chromasync™ asigură o combinare precisă a culorilor pentru o reproducere impecabilă a luminii.

Caracteristici principale ale produsului

  • Extensie de bandă luminoasă de 5 m
  • Ușor de instalat
  • Extensie maximă de 20 m
  • Lumină albă naturală, strălucitoare
  • Chromasync™ – distribuție uniformă a culorilor
Vizualizați toate specificațiile produselor
Găsiți un manual de produs

Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Alb

  • Culoare (culori)

    Multi Color

  • Material

    silicon

Rezistență

Protecția mediului

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Caracteristicile fotometrice

Cablu cu lumini/bandă luminoasă

Diverse

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Informații ambalaj

Consum de energie

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Ce este în cutie?

Ce este acceptat?

Altul