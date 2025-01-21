Prelungitor pentru banda luminoasă Hue Flux de 5 m
Inundă în lumină pereții spațiilor interioare mai mari cu ajutorul unei extensii ușor de instalat, compatibile cu benzile luminoase Hue Flux și Hue Flux ultra-strălucitoare. Bucură-te de o experiență perfectă, fără a face compromisuri în ceea ce privește ambianța sau calitatea luminii. Adu gradiente de lumină naturală albă, strălucitoare și bogată în culori în și mai multe colțuri din locuința ta. Tehnologia Chromasync™ asigură o combinare precisă a culorilor pentru o reproducere impecabilă a luminii.
Caracteristici principale ale produsului
- Extensie de bandă luminoasă de 5 m
- Ușor de instalat
- Extensie maximă de 20 m
- Lumină albă naturală, strălucitoare
- Chromasync™ – distribuție uniformă a culorilor
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Culoare (culori)
Multi Color
Material
silicon