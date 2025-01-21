Alege cel mai simplu mod de a-ți începe călătoria spre un iluminat inteligent cu ajutorul kitului de bază care conține banda luminoasă Philips Hue Flux și hubul pentru locuința inteligentă Hue Bridge Pro. Decorează și luminează-ți locuința cu cele mai pure tonuri de lumină albă și folosind combinarea precisă a culorilor Chromasync™. Taie, reutilizează sau extinde banda pentru a se potrivi în orice spațiu. Bridge Pro, cel mai avansat hub al nostru pentru locuință, oferă performanțe mai rapide, o capacitate mai mare și caracteristici bazate pe inteligență artificială, gestionate de un cip ultra-rapid. Gestionează-ți configurația folosind aplicația premiată Hue sau comenzile vocale prin intermediul asistentului tău inteligent.