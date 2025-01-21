Asistență
Prim-plan cu partea frontală a Benzi luminoase Starter kit: bandă luminoasă Hue Flux de 6 m + Bridge Pro

Alege cel mai simplu mod de a-ți începe călătoria spre un iluminat inteligent cu ajutorul kitului de bază care conține banda luminoasă Philips Hue Flux și hubul pentru locuința inteligentă Hue Bridge Pro. Decorează și luminează-ți locuința cu cele mai pure tonuri de lumină albă și folosind combinarea precisă a culorilor Chromasync™. Taie, reutilizează sau extinde banda pentru a se potrivi în orice spațiu. Bridge Pro, cel mai avansat hub al nostru pentru locuință, oferă performanțe mai rapide, o capacitate mai mare și caracteristici bazate pe inteligență artificială, gestionate de un cip ultra-rapid. Gestionează-ți configurația folosind aplicația premiată Hue sau comenzile vocale prin intermediul asistentului tău inteligent.

Caracteristici principale ale produsului

  • Scene și efecte personalizabile
  • Chromasync™ – distribuție uniformă a culorilor
  • Lumină albă naturală, strălucitoare
  • Adaugă peste 150 de lumini și peste 50 de accesorii
  • Luminile devin senzori cu MotionAware™
Găsiți un manual de produs

Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Alb

  • Culoare (culori)

    Multi Color

  • Material

    silicon

Rezistență

Protecția mediului

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Caracteristicile fotometrice

Cablu cu lumini/bandă luminoasă

Diverse

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Informații ambalaj

Consum de energie

Service

Specificații tehnice

Ce este în cutie?

Ce este acceptat?

