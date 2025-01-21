Suport Hue Flux, pachet de 10
Instalează sau reinstalează cu ușurință benzile luminoase Hue Flux și Flux ultra-strălucitoare pe orice suprafață din interiorul locuinței cu ajutorul acestor suporturi de montare special concepute. Șuruburile și banda adezivă sunt incluse pentru montare ușoară sub dulap și pe pereți texturați și pentru susținerea instalațiilor lungi. Designul transparent asigură consistența și calitatea luminii neîntrerupte.
Caracteristici principale ale produsului
- Montare sau lipire pe diferite suprafețe
- Șuruburi și bandă adezivă incluse
- Design transparent și robust
- Instalare fără efort a benzii luminoase
- Include 10 suporturi
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Transparent
Material
PC