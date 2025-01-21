Instalează sau reinstalează cu ușurință benzile luminoase Hue Flux și Flux ultra-strălucitoare pe orice suprafață din interiorul locuinței cu ajutorul acestor suporturi de montare special concepute. Șuruburile și banda adezivă sunt incluse pentru montare ușoară sub dulap și pe pereți texturați și pentru susținerea instalațiilor lungi. Designul transparent asigură consistența și calitatea luminii neîntrerupte.