Festavia lumini tip țurțuri - 8,5 m, 250 LED-uri
Lasă lumina să cadă în cascadă de sus și să transforme spațiul tău cu culori sclipitoare. Proiectate pentru exterior, luminile țurțuri Festavia se dispun în șir de fire verticale delicate, ideale pentru decorarea acoperișurilor, fațadelor, gardurilor sau balcoanelor. Luminile tip țurțuri sunt perfecte pentru sezonul festiv de iarnă, sărbătorile pe tot parcursul anului sau decorarea zilnică. Datorită rezistenței la intemperii IP54, poți păstra luminile instalate tot anul. Fiecare șir strălucește într-un gradient viu multicolor sau lumină albă de la cald la alb rece, oferindu-ți posibilitatea să personalizezi spațiile pentru orice moment. Deblochează și mai multă magie când utilizezi Festavia cu un Hue Bridge! Creează o atmosferă memorabilă cu efecte dinamice — de la stele sclipitoare la flăcări dansatoare. Pentru o experiență captivantă, sincronizează luminile cu muzica și urmărește cum dansează, se atenuează și își schimbă culoarea pe ritm. Integrat perfect cu ecosistemul Hue, Festavia strălucește în armonie cu luminile tale exterioare Hue, cu control și personalizare fără efort prin aplicația Hue și asistenții vocali.
Caracteristici principale ale produsului
- 8,5 m cu 250 LED-uri
- Alb și gradienți de culoare
- Sincronizare cu muzica și alte efecte dinamice
- Cablu transparent
- Utilizare la exterior
Stiluri de cabluri cu lumini speciale
După ce ați pregătit scena, faceți-o unică! Folosiți stilul Liniar pentru un gradient de culoare pe o singură linie, Dispersat pentru un aranjament aleatoriu de culori sau În oglindă pentru a oglindi culorile din mijlocul șirului.
Flexibile și festive
În jurul bradului de Crăciun, țesute în ghirlande sau de-a lungul scărilor - oriunde folosiți Festavia, datorită flexibilității, puteți să decorați ușor exact așa cum doriți.
Personalizați cu aplicația Hue
Configurați în aplicația Hue pentru a obține controlul instantaneu asupra luminilor pe cablu - împreună cu toate celelalte lumini! Cu aplicația Hue, puteți, de asemenea, să setați automatizări și multe altele.
Concepute pentru orice vreme
Impermeabile, rezistente la intemperii și construite să reziste la capriciile vremii. Gata cu împachetatul și despachetatul după sărbători, Halloween sau orice altă sărbătoare. Cu o durată de viață lungă, de 50.000 de ore, le poți lăsa montate tot timpul anului și poți găsi și mai multe motive ca să îți luminezi locuința!
Conectare și instalare simple
Instalațiile cu becuri glob Festavia sunt de joasă tensiune, ceea ce înseamnă că le poți conecta pur și simplu la o priză existentă, folosind sursa de alimentare inclusă. Instalarea cablurilor se face ușor, fără proceduri complexe. De asemenea, poți adăuga instalații de lumini la o configurație de joasă tensiune existentă și le poți integra cu celelalte instalații, oriunde dorești în spațiul exterior. Instalațiile luminoase cu globuri nu pot fi interconectate direct, însă pot fi alimentate în paralel din aceeași priză, folosind un conector în T inclus în set.
Specificații
Caracteristicile unui bec
Caracteristicile unui bec
Intensitate luminoasă reglabilă
Da