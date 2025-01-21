Lasă lumina să cadă în cascadă de sus și să transforme spațiul tău cu culori sclipitoare. Proiectate pentru exterior, luminile țurțuri Festavia se dispun în șir de fire verticale delicate, ideale pentru decorarea acoperișurilor, fațadelor, gardurilor sau balcoanelor. Luminile tip țurțuri sunt perfecte pentru sezonul festiv de iarnă, sărbătorile pe tot parcursul anului sau decorarea zilnică. Datorită rezistenței la intemperii IP54, poți păstra luminile instalate tot anul. Fiecare șir strălucește într-un gradient viu multicolor sau lumină albă de la cald la alb rece, oferindu-ți posibilitatea să personalizezi spațiile pentru orice moment. Deblochează și mai multă magie când utilizezi Festavia cu un Hue Bridge! Creează o atmosferă memorabilă cu efecte dinamice — de la stele sclipitoare la flăcări dansatoare. Pentru o experiență captivantă, sincronizează luminile cu muzica și urmărește cum dansează, se atenuează și își schimbă culoarea pe ritm. Integrat perfect cu ecosistemul Hue, Festavia strălucește în armonie cu luminile tale exterioare Hue, cu control și personalizare fără efort prin aplicația Hue și asistenții vocali.