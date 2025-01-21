Acoperă-ți grădina cu o plasă de lumină magică! Concepute pentru uz exterior, Festavia Net Lights dau viață fiecărui moment cu iluminat decorativ și festiv. Bucură-te de gradiente intense multicolore sau de lumină albă, de la cald la rece — pentru orice anotimp, sărbătoare sau stare de spirit. Aranjează Festavia Net Lights peste tufișuri, garduri sau balustrade de balcon pentru a transforma orice spațiu. Datorită rezistenței la intemperii IP54, poți păstra luminile instalate tot anul. Deblochează și mai multă magie când utilizezi Festavia cu un Hue Bridge! Personalizează fiecare moment cu efecte dinamice — de la stele sclipitoare la flăcări dansatoare sau o pâlpâire blândă, ca o lumânare. Pentru o experiență captivantă, sincronizează luminile cu muzica și urmărește cum dansează, se atenuează și își schimbă culoarea pe ritm. Se integrează perfect cu ecosistemul Hue, Festavia strălucește în armonie cu luminile tale Hue pentru exterior și include control și personalizare ușoară prin aplicația Hue și asistenții vocali.