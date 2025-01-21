Prim-plan cu partea frontală a Corpuri de iluminat pentru exterior Lampă de perete pătrată Philips Hue Scenova
Prim-plan cu partea din spate a Corpuri de iluminat pentru exterior Lampă de perete pătrată Philips Hue Scenova
Prim-plan cu partea din spate a Corpuri de iluminat pentru exterior Lampă de perete pătrată Philips Hue Scenova
Dimensiuni subliniate ale Corpuri de iluminat pentru exterior Lampă de perete pătrată Philips Hue Scenova
Ambalaj cu Corpuri de iluminat pentru exterior Lampă de perete pătrată Philips Hue Scenova
Utilizarea Corpuri de iluminat pentru exterior Lampă de perete pătrată Philips Hue Scenova
Utilizarea Corpuri de iluminat pentru exterior Lampă de perete pătrată Philips Hue Scenova
Utilizarea Corpuri de iluminat pentru exterior Lampă de perete pătrată Philips Hue Scenova

Lampă de perete pătrată Philips Hue Scenova

Adaugă atmosfera Hue și în exterior! Perfectă pentru terasă, curte sau intrare, această lampă de perete pentru exterior oferă lumină decorativă omnidirecțională, în alb reglabil sau culori. Personalizează fiecare moment, de la apus la răsărit – creează atmosfera perfectă pentru cină în aer liber sau relaxare sub stele. Mai multă liniște la lăsarea serii — setează lumina pe alb puternic ca să vezi alte persoane sau să te orientezi. Chromasync asigură potrivirea precisă a culorilor între lumini Hue, pentru o ambianță perfect uniformă. Difuzorul cu strat dublu oferă o lumină blândă și uniformă, estompând punctele LED și reducând orbirea, iar protecția UV previne îngălbenirea în timp. Instalează această lampă rezistentă la intemperii, din clasa IP44, pe pereții sau tavanele exterioare ale casei, pentru lumină exact unde ai nevoie. Bucură-te de control ușor, chiar și când nu ești acasă, plus personalizare și automatizări prin aplicația Hue și asistenți vocali.

Caracteristici principale ale produsului

  • Lumină albă și colorată reglabilă
  • Rezistentă la intemperii (IP44)
  • Strat anti-pete Powershield
  • Instalare pe perete sau plafon
  • Control vocal și prin aplicație
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Rezistență la intemperii (IP44)

Rezistență la intemperii (IP44)

Această instalație de iluminat pentru exterior Philips Hue este special concepută pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acesteia. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă din orice direcție. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Controlați lumina așa cum doriți

Controlați lumina așa cum doriți

Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.

Alegeți Hue Bridge pentru iluminat inteligent de exterior

Alegeți Hue Bridge pentru iluminat inteligent de exterior

Pentru a utiliza Philips Hue în aer liber, veți avea nevoie de un produs Hue Bridge care deblochează suita completă de funcții de iluminat inteligent. Controlați luminile de oriunde sau folosind comenzi vocale, automatizați-vă luminile, primiți actualizări automate și extindeți-vă colecția de corpuri de iluminat inteligente pentru exterior!

Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color

Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color

Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.

Specificații

Caracteristicile unui bec

  • Intensitate luminoasă reglabilă

    Nu

Design și finisaj

Rezistență

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Caracteristicile fotometrice

Diverse

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Consum de energie

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Bec

Ce este acceptat?

Altul