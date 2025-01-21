Adaugă atmosfera Hue și în exterior! Perfectă pentru terasă, curte sau intrare, această lampă de perete pentru exterior oferă lumină decorativă omnidirecțională, în alb reglabil sau culori. Personalizează fiecare moment, de la apus la răsărit – creează atmosfera perfectă pentru cină în aer liber sau relaxare sub stele. Mai multă liniște la lăsarea serii — setează lumina pe alb puternic ca să vezi alte persoane sau să te orientezi. Chromasync asigură potrivirea precisă a culorilor între lumini Hue, pentru o ambianță perfect uniformă. Difuzorul cu strat dublu oferă o lumină blândă și uniformă, estompând punctele LED și reducând orbirea, iar protecția UV previne îngălbenirea în timp. Instalează această lampă rezistentă la intemperii, din clasa IP44, pe pereții sau tavanele exterioare ale casei, pentru lumină exact unde ai nevoie. Bucură-te de control ușor, chiar și când nu ești acasă, plus personalizare și automatizări prin aplicația Hue și asistenți vocali.