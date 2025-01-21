Lumini de perdea Festavia - 1,35 x 2 m, 250 LED-uri
Îmbracă-ți casa într-o perdea de lumină magică! Concepute pentru utilizare în interior și în exterior, luminile perdea Festavia dau viață fiecărui moment cu iluminat decorativ și festiv. Bucurați-vă de gradiente vibrante cu culori multiple sau de lumină albă de la caldă la rece, pe fiecare șir — pentru orice sezon, eveniment sau stare de spirit. Atârnă-le în fața ferestrelor, pe pereți sau deasupra paturilor. Folosește-le tot timpul anului în aer liber datorită rezistenței la intemperii IP54. Împodobește fațadele, terasele și balcoanele cu strălucirea glorioasă a luminilor de perdea și personalizează fiecare moment cu efecte dinamice atunci când folosești Festavia cu un Hue Bridge. Alege dintre stele sclipitoare, flăcări dansatoare sau o pâlpâire delicată, ca o lumânare. Pentru o experiență captivantă, sincronizează luminile cu muzica și urmărește cum dansează, se atenuează și își schimbă culoarea pe ritm. Integrat fără întreruperi cu ecosistemul Hue, Festavia strălucește în armonie cu luminile tale interioare și exterioare, oferind control și personalizare fără efort prin aplicația Hue și asistenții vocali.
Caracteristici principale ale produsului
- 1.35 x 2 m cu 250 LED-uri
- Alb și gradienți de culoare
- Sincronizare cu muzica și alte efecte dinamice
- Cablu transparent
- Utilizare în interior și în exterior
Stiluri de cabluri cu lumini speciale
După ce ați pregătit scena, faceți-o unică! Folosiți stilul Liniar pentru un gradient de culoare pe o singură linie, Dispersat pentru un aranjament aleatoriu de culori sau În oglindă pentru a oglindi culorile din mijlocul șirului.
Flexibile și festive
În jurul bradului de Crăciun, țesute în ghirlande sau de-a lungul scărilor - oriunde folosiți Festavia, datorită flexibilității, puteți să decorați ușor exact așa cum doriți.
Personalizați cu aplicația Hue
Configurați în aplicația Hue pentru a obține controlul instantaneu asupra luminilor pe cablu - împreună cu toate celelalte lumini! Cu aplicația Hue, puteți, de asemenea, să setați automatizări și multe altele.
Concepute pentru orice vreme
Impermeabile, rezistente la intemperii și construite să reziste la capriciile vremii. Gata cu împachetatul și despachetatul după sărbători, Halloween sau orice altă sărbătoare. Cu o durată de viață lungă, de 50.000 de ore, le poți lăsa montate tot timpul anului și poți găsi și mai multe motive ca să îți luminezi locuința!
Conectare și instalare simple
Instalațiile cu becuri glob Festavia sunt de joasă tensiune, ceea ce înseamnă că le poți conecta pur și simplu la o priză existentă, folosind sursa de alimentare inclusă. Instalarea cablurilor se face ușor, fără proceduri complexe. De asemenea, poți adăuga instalații de lumini la o configurație de joasă tensiune existentă și le poți integra cu celelalte instalații, oriunde dorești în spațiul exterior. Instalațiile luminoase cu globuri nu pot fi interconectate direct, însă pot fi alimentate în paralel din aceeași priză, folosind un conector în T inclus în set.
Specificații
Caracteristicile unui bec
Caracteristicile unui bec
Intensitate luminoasă reglabilă
Da