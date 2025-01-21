Îmbracă-ți casa într-o perdea de lumină magică! Concepute pentru utilizare în interior și în exterior, luminile perdea Festavia dau viață fiecărui moment cu iluminat decorativ și festiv. Bucurați-vă de gradiente vibrante cu culori multiple sau de lumină albă de la caldă la rece, pe fiecare șir — pentru orice sezon, eveniment sau stare de spirit. Atârnă-le în fața ferestrelor, pe pereți sau deasupra paturilor. Folosește-le tot timpul anului în aer liber datorită rezistenței la intemperii IP54. Împodobește fațadele, terasele și balcoanele cu strălucirea glorioasă a luminilor de perdea și personalizează fiecare moment cu efecte dinamice atunci când folosești Festavia cu un Hue Bridge. Alege dintre stele sclipitoare, flăcări dansatoare sau o pâlpâire delicată, ca o lumânare. Pentru o experiență captivantă, sincronizează luminile cu muzica și urmărește cum dansează, se atenuează și își schimbă culoarea pe ritm. Integrat fără întreruperi cu ecosistemul Hue, Festavia strălucește în armonie cu luminile tale interioare și exterioare, oferind control și personalizare fără efort prin aplicația Hue și asistenții vocali.