Lasă lumina să cadă în cascadă de sus și să transforme spațiul tău cu culori sclipitoare. Proiectate pentru aer liber, luminile Festavia tip țurțuri atârnă în șiruri delicate, ideale pentru a împodobi acoperișuri sau balcoane. Lumini tip țurțuri sunt alegerea perfectă pentru sezonul festiv de iarnă sau pentru decorarea zilnică. Datorită rezistenței la intemperii IP54, poți păstra luminile instalate tot anul. Fiecare șir strălucește într-un gradient viu multicolor sau lumină albă de la cald la alb rece, oferindu-ți posibilitatea să personalizezi spațiile pentru orice moment. Deblochează și mai multă magie când utilizezi Festavia cu un Hue Bridge! Pentru o experiență captivantă, sincronizează-ți luminile cu muzica și urmărește-le dansând pe ritm. Integrat perfect cu ecosistemul Hue, Festavia strălucește în armonie cu luminile tale exterioare Hue, cu control și personalizare fără efort prin aplicația Hue și asistenții vocali. Conectează la configurația ta existentă de joasă tensiune cu un conector T (vândut separat) sau creează un nou sistem de joasă tensiune adăugând o sursă de alimentare (vândută separat).