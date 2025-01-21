Îmbracă-ți casa într-o perdea de lumină magică! Concepute pentru utilizare în interior și în exterior, luminile perdea Festavia dau viață fiecărui moment cu iluminat decorativ și festiv. Bucură-te de nuanțe vibrante multicolore sau de lumină albă, de la alb cald la rece, pe fiecare șir — pentru orice anotimp sau stare de spirit. Atârnă-le în fața ferestrelor, pe pereți sau deasupra paturilor. Folosește-le tot timpul anului în aer liber datorită rezistenței la intemperii IP54. Împodobește fațadele, terasele și balcoanele cu strălucirea luminilor de perdea și personalizează fiecare moment cu efecte dinamice atunci când folosești Festavia cu un Hue Bridge. Pentru o experiență captivantă, sincronizează-ți luminile cu muzica și urmărește-le dansând pe ritm. Integrat perfect cu ecosistemul Hue, Festavia strălucește în armonie cu luminile tale existente, cu un control și personalizare fără efort prin aplicația Hue și asistenții vocali. Conectează la configurația ta existentă de joasă tensiune cu un conector T (vândut separat) sau creează un nou sistem de joasă tensiune adăugând o sursă de alimentare (vândută separat).