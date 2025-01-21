Luminile de perdea Festavia - 1,35 x 2 m, 250 LED-uri (excluzând unitatea de alimentare)
Îmbracă-ți casa într-o perdea de lumină magică! Concepute pentru utilizare în interior și în exterior, luminile perdea Festavia dau viață fiecărui moment cu iluminat decorativ și festiv. Bucură-te de nuanțe vibrante multicolore sau de lumină albă, de la alb cald la rece, pe fiecare șir — pentru orice anotimp sau stare de spirit. Atârnă-le în fața ferestrelor, pe pereți sau deasupra paturilor. Folosește-le tot timpul anului în aer liber datorită rezistenței la intemperii IP54. Împodobește fațadele, terasele și balcoanele cu strălucirea luminilor de perdea și personalizează fiecare moment cu efecte dinamice atunci când folosești Festavia cu un Hue Bridge. Pentru o experiență captivantă, sincronizează-ți luminile cu muzica și urmărește-le dansând pe ritm. Integrat perfect cu ecosistemul Hue, Festavia strălucește în armonie cu luminile tale existente, cu un control și personalizare fără efort prin aplicația Hue și asistenții vocali. Conectează la configurația ta existentă de joasă tensiune cu un conector T (vândut separat) sau creează un nou sistem de joasă tensiune adăugând o sursă de alimentare (vândută separat).
Caracteristici principale ale produsului
- Corpuri de iluminat pentru exterior
- Alb și gradienți de culoare
- Efecte dinamice și sincronizare cu muzica
- Rezistență intemperii
- Control vocal și prin aplicație
Specificații
Altul
Altul
Manual de utilizare
Nu este disponibil niciun manual
Scoaterea din uz a produsului
La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul în conformitate cu reglementările locale și nu împreună cu gunoiul menajer obișnuit. Scoaterea din uz corectă a produsului dvs. va ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și a sănătății umane
Dezmembrarea
Nu sunt disponibile informații despre demontare