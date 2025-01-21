Acoperă-ți grădina cu o plasă de lumină magică! Concepute pentru uz exterior, Festavia Net Lights dau viață fiecărui moment cu iluminat decorativ și festiv. Bucură-te de gradiente intense multicolore sau de lumină albă, de la cald la rece — pentru orice anotimp, sărbătoare sau stare de spirit. Aranjează Festavia Net Lights peste tufișuri, garduri sau balustrade de balcon pentru a transforma orice spațiu. Datorită rezistenței la intemperii IP54, poți păstra luminile instalate tot anul. Deblochează și mai multă magie când utilizezi Festavia cu un Hue Bridge! Personalizează fiecare moment cu efecte dinamice. Pentru o experiență captivantă, sincronizează-ți luminile cu muzica și urmărește-le dansând pe ritm. Se integrează perfect cu ecosistemul Hue, Festavia strălucește în armonie cu luminile tale Hue pentru exterior și include control și personalizare ușoară prin aplicația Hue și asistenții vocali. Conectează la configurația ta existentă de joasă tensiune cu un conector T (vândut separat) sau creează un nou sistem de joasă tensiune adăugând o sursă de alimentare (vândută separat).