Luminile Festavia Net - 1 m x 3,5 m, 250 LED-uri (fără unitatea de alimentare)
Acoperă-ți grădina cu o plasă de lumină magică! Concepute pentru uz exterior, Festavia Net Lights dau viață fiecărui moment cu iluminat decorativ și festiv. Bucură-te de gradiente intense multicolore sau de lumină albă, de la cald la rece — pentru orice anotimp, sărbătoare sau stare de spirit. Aranjează Festavia Net Lights peste tufișuri, garduri sau balustrade de balcon pentru a transforma orice spațiu. Datorită rezistenței la intemperii IP54, poți păstra luminile instalate tot anul. Deblochează și mai multă magie când utilizezi Festavia cu un Hue Bridge! Personalizează fiecare moment cu efecte dinamice. Pentru o experiență captivantă, sincronizează-ți luminile cu muzica și urmărește-le dansând pe ritm. Se integrează perfect cu ecosistemul Hue, Festavia strălucește în armonie cu luminile tale Hue pentru exterior și include control și personalizare ușoară prin aplicația Hue și asistenții vocali. Conectează la configurația ta existentă de joasă tensiune cu un conector T (vândut separat) sau creează un nou sistem de joasă tensiune adăugând o sursă de alimentare (vândută separat).
Caracteristici principale ale produsului
- Corpuri de iluminat pentru exterior
- Alb și gradienți de culoare
- Efecte dinamice și sincronizare cu muzica
- Rezistență intemperii
- Control vocal și prin aplicație
Specificații
Altul
Altul
Manual de utilizare
Nu este disponibil niciun manual
Scoaterea din uz a produsului
La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul în conformitate cu reglementările locale și nu împreună cu gunoiul menajer obișnuit. Scoaterea din uz corectă a produsului dvs. va ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și a sănătății umane
Dezmembrarea
Nu sunt disponibile informații despre demontare