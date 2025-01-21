Philips Hue Semeru lampă de perete pătrată
Adaugă atmosfera Hue și în exterior! Perfectă pentru terasă, curte sau intrare, această lampă de perete pentru exterior oferă lumină decorativă omnidirecțională, în alb reglabil sau culori. Personalizează fiecare moment, de la apus la răsărit – creează atmosfera perfectă pentru cină în aer liber sau relaxare sub stele. Mai multă liniște la lăsarea serii — setează lumina pe alb puternic ca să vezi alte persoane sau să te orientezi. Chromasync asigură potrivirea precisă a culorilor între lumini Hue, pentru o ambianță perfect uniformă. Difuzorul cu strat dublu oferă o lumină blândă și uniformă, estompând punctele LED și reducând orbirea, iar protecția UV previne îngălbenirea în timp. Instalează această lampă rezistentă la intemperii, din clasa IP44, pe pereții sau tavanele exterioare ale casei, pentru lumină exact unde ai nevoie. Bucură-te de control ușor, chiar și când nu ești acasă, plus personalizare și automatizări prin aplicația Hue și asistenți vocali.
Caracteristici principale ale produsului
- Lumină albă și colorată reglabilă
- Rezistentă la intemperii (IP44)
- Strat anti-pete Powershield
- Instalare pe perete sau plafon
- Control vocal și prin aplicație
Rezistență la intemperii (IP44)
Această instalație de iluminat pentru exterior Philips Hue este special concepută pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acesteia. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă din orice direcție. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.
Alegeți Hue Bridge pentru iluminat inteligent de exterior
Pentru a utiliza Philips Hue în aer liber, veți avea nevoie de un produs Hue Bridge care deblochează suita completă de funcții de iluminat inteligent. Controlați luminile de oriunde sau folosind comenzi vocale, automatizați-vă luminile, primiți actualizări automate și extindeți-vă colecția de corpuri de iluminat inteligente pentru exterior!
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Specificații
Caracteristicile unui bec
Caracteristicile unui bec
Intensitate luminoasă reglabilă
Nu