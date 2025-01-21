Reflector de perete Philips Hue Struana
Adaugă atmosfera Hue și în exterior! Perfect pentru terasă, curte sau intrare, acest spot de exterior oferă lumină decorativă focalizată, în culori sau alb reglabil cald–rece. Personalizează fiecare moment, de la apus la răsărit – perfect pentru cină în aer liber sau relaxare sub stele. La lăsarea serii, activează lumina albă puternică pentru mai multă siguranță și vizibilitate. Chromasync asigură potrivirea precisă a culorilor între lumini Hue, pentru un aspect perfect uniform. Instalația de iluminat rezistă, clasa IP44, este protejată împotriva intemperiilor, iar stratul Powershield previne petele în timp. Designul discret se integrează perfect pe orice perete exterior, oferind lumină exact unde ai nevoie. Bucură-te de control ușor, chiar și când nu ești acasă, plus personalizare și automatizări prin aplicația Hue și asistenți vocali.
Caracteristici principale ale produsului
- Lumină albă și colorată reglabilă
- Rezistentă la intemperii (IP44)
- Strat anti-pete Powershield
- Instalare pe perete
- Control vocal și prin aplicație
Rezistență la intemperii (IP44)
Această instalație de iluminat pentru exterior Philips Hue este special concepută pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acesteia. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă din orice direcție. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.
Alegeți Hue Bridge pentru iluminat inteligent de exterior
Pentru a utiliza Philips Hue în aer liber, veți avea nevoie de un produs Hue Bridge care deblochează suita completă de funcții de iluminat inteligent. Controlați luminile de oriunde sau folosind comenzi vocale, automatizați-vă luminile, primiți actualizări automate și extindeți-vă colecția de corpuri de iluminat inteligente pentru exterior!
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Specificații
Caracteristicile unui bec
Caracteristicile unui bec
Intensitate luminoasă reglabilă
Da