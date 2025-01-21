*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Cameră Secure cu cablu cu suport de birou
Lăsați Philips Hue să vă supravegheze casa în locul dumneavoastră! Obțineți o transmisiune live HD 1080p animată și clară, aprindeți luminile sau trimiteți o alertă pe dispozitivul dvs. mobil atunci când este detectată o mișcare sau chiar declanșați o alarmă sonoră cu o atingere în aplicația Hue. Această cameră de securitate cu fir este prevăzută cu un suport de birou, astfel încât să o puteți amplasa oriunde în casă.
Caracteristici principale ale produsului
- Criptare de la un capăt la altul
- 1080P HD video
- Se conectează la priză
- Suport inclus
Obțineți totul cu Philips Hue Bridge
Un Bridge vă oferă o suită completă de caracteristici de securitate inteligentă a locuinței: alarme luminoase și acustice, automatizarea prezenței mimice și capacitatea de a vă extinde configurația de securitate sau de iluminat inteligent a locuinței.
Monitorizați-vă locuinţa
Primiți notificări direct pe dispozitivul dvs. mobil de fiecare dată când camera Secure detectează mișcare. Creați zone de activitate sau de pachete pentru a fi alertat în funcție de ceea ce declanșează mișcarea, cum ar fi o persoană, un animal, un vehicul sau un pachet.
Lăsați impresia că sunteți acasă
Folosiți camera Secure cu automatizarea prezenței mimice și funcția de comunicare în ambele sensuri pentru a adăuga un nivel de securitate la locuința dvs. și pentru a vă asigura liniștea.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru