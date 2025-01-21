Lăsați Philips Hue să vă supravegheze casa în locul dumneavoastră! Obțineți o transmisiune live HD 1080p animată și clară, aprindeți luminile sau trimiteți o alertă pe dispozitivul dvs. mobil atunci când este detectată o mișcare sau chiar declanșați o alarmă sonoră cu o atingere în aplicația Hue. Această cameră de securitate cu fir este prevăzută cu un suport de birou, astfel încât să o puteți amplasa oriunde în casă.