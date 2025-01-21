Bucură-te de beneficiile luminii naturale în locuința ta cu cel mai inteligent bec de până acum, reproiectat pentru a consuma cu 40% mai puțină energie și echipat cu tehnologia de potrivire precisă a culorilor Chromasync™, precum și cu lumină albă cu spectru complet. Obține culoarea sau tonul ideal de lumină albă, apoi personalizează și mai mult cu funcția de reglare ultra-joasă de la luminozitate maximă până la 0,2%.