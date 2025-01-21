Organizează petreceri în culori vii, relaxează-te cu o lumină caldă

LED-urile integrate complet color cu tehnologie Chromasync™ fac ca aceste instalații cu globuri să ofere o lumină albă strălucitoare și culori saturate, perfecte pentru petreceri în aer liber. Asculți muzică la o petrecere? Sincronizează luminile cu melodiile preferate și lasă muzica să dea viață culorilor în același ritm. Când este timpul să te relaxezi, redu intensitatea luminoasă până la un nivel foarte scăzut, în orice nuanță de lumină albă, de la caldă la rece. Creează o atmosferă extrem de confortabilă, cu un scenariu de lumină sau un efect special – de exemplu, lumina liniștitoare a lumânărilor.