*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Instalație luminoasă cu globuri pentru exterior Hue Festavia, 7 m
Creează o strălucire caldă, colorată sau vibrantă de petrecere în jurul terasei, verandei sau oricărui spațiu exterior. Această instalație luminoasă cu globuri incasabile oferă o gamă strălucitoare de culori saturate sau lumină albă, cu efecte spectaculoase de gradient sau animații dinamice. Sistemul sigur de joasă tensiune le permite să fie conectate la o priză existentă folosind sursa de alimentare inclusă.
Caracteristici principale ale produsului
- 7 m cu 10 becuri
- Becuri înlocuibile puternice de 50 de lumeni
- Lumină cu spectru complet (1000-20000 K)
- Sincronizare cu muzica și alte efecte dinamice
- Alimentare electrică de joasă tensiune inclusă
Conectare și instalare simple
Instalațiile cu becuri glob Festavia sunt de joasă tensiune, ceea ce înseamnă că le poți conecta pur și simplu la o priză existentă, folosind sursa de alimentare inclusă. Instalarea cablurilor se face ușor, fără proceduri complexe. De asemenea, poți adăuga instalații de lumini la o configurație de joasă tensiune existentă și le poți integra cu celelalte instalații, oriunde dorești în spațiul exterior. Instalațiile luminoase cu globuri nu pot fi interconectate direct, însă pot fi alimentate în paralel din aceeași priză, folosind un conector în T inclus în set.
Construite să reziste, indiferent de vreme
Indiferent dacă plouă, este soare sau ninge, instalațiile cu becuri glob Festavia sunt concepute pentru utilizare în aer liber, pe tot parcursul anului. Nu este nevoie să le depozitezi – lasă-le montate pentru orice ocazie. Fiecare bec durabil cu aspect de sticlă este rezistent la apă sau alte intemperii, incasabil și înlocuibil – pentru orice eventualitate!
Organizează petreceri în culori vii, relaxează-te cu o lumină caldă
LED-urile integrate complet color cu tehnologie Chromasync™ fac ca aceste instalații cu globuri să ofere o lumină albă strălucitoare și culori saturate, perfecte pentru petreceri în aer liber. Asculți muzică la o petrecere? Sincronizează luminile cu melodiile preferate și lasă muzica să dea viață culorilor în același ritm. Când este timpul să te relaxezi, redu intensitatea luminoasă până la un nivel foarte scăzut, în orice nuanță de lumină albă, de la caldă la rece. Creează o atmosferă extrem de confortabilă, cu un scenariu de lumină sau un efect special – de exemplu, lumina liniștitoare a lumânărilor.
Lumina și sufletul petrecerii
Becurile glob de la Festavia, cu designul elegant și atrăgător Lightguide, sunt un ornament excelent pentru spațiul exterior, chiar și atunci când nu sunt aprinse. Fiecare bec Lightguide este prevăzut cu un tub interior distinctiv, care echilibrează culoarea, luminozitatea și direcția luminii, pentru a obține efecte optime. Personalizează după plac: setează un gradient de culori multiple de-a lungul instalației, alege un scenariu de lumină adecvat anotimpului sau folosește efecte speciale de lumină care se potrivesc perfect cu atmosfera petrecerilor, ocaziilor speciale sau momentelor de relaxare în aer liber.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice