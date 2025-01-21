Pășește în lumea iluminatului inteligent cu set de bază Philips Hue Essential. Ai la dispoziție trei becuri cu lumină colorată și albă, cu intensitate reglabilă și nuanțe variate – de la tonuri calde, relaxante, până la lumini reci, ideale pentru concentrare. Atmosfera perfectă, exact cum îți dorești: lumină reglabilă, milioane de culori și scenarii gata de folosit – sau le poți personaliza după bunul plac! Conectează-te la Hue Bridge pentru a profita de o listă infinită de opțiuni. Controlează orice accesoriu smart prin aplicație sau cu ajutorul vocii.