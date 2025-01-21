Frânghia luminoasă Liane 360° îmbină designul premium cu iluminatul inteligent. Strălucirea sa de 360° completează și accentuează subtil liniile arhitecturale ale pereților și tavanului casei tale, creând o expresie rafinată a stilului tău personal. Proiectată cu tehnologia OmniGlow, Liane oferă o linie de lumină ultra-netedă și uniformă care aduce profunzime, căldură și sofisticare discretă interioarelor minimaliste. Tranziție ușoară între lumina albă pură și clară pentru activități, tonuri de alb cald pentru relaxare sau gradienți subtili de culoare pentru a crea atmosferă. Adaugă o notă subtilă spațiilor de locuit și biroului de acasă, instalând ghirlanda de-a lungul pereților și tavanului. Monteaz-o deasupra birourilor și modelează ghirlanda pentru a crea un punct focal distinct. Premiata aplicație Hue îți oferă control inteligent, automatizări și scene personalizate, adaptate perfect stilului tău de viață.