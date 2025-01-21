*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Hue Bridge Pro
Elementul central al sistemului Philips Hue de iluminat inteligent, Hue Bridge Pro îți permite să te conectezi și să controlezi peste 150 de lumini și peste 50 de accesorii. Trebuie doar să o conectezi, apoi utilizează aplicația Hue pentru a seta rutine, temporizatoare, scenarii de lumină personalizate și multe altele.
Caracteristici principale ale produsului
- Suportă 150+ lumini, 50+ accesorii
- Folosește luminile ca senzori de mișcare cu MotionAware™
- Deblochează iluminatul ambiental Hue Sync și integrează sistemul de securitate
- Compatibil cu Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
- Criptare avansată cu Zigbee Trust Center
Securitate Zigbee
Intimitatea ta este prioritatea noastră. Zigbee și Philips Hue împiedică accesul neautorizat la ecosistemul tău de iluminat inteligent.
Hue MotionAware™
Disponibilă exclusiv pentru Hue Bridge Pro, această nouă funcție permite sistemului de iluminat să reacționeze inteligent și intuitiv la mișcările tale prin locuință. Folosind cel puțin trei lumini în aceeași încăpere, poți crea o zonă de mișcare care detectează prezența și activează automat orice lumină asociată. Nu ai nevoie de un senzor de mișcare separat!
Capacitate mai mare, procesor mai rapid
Comparativ cu Hue Bridge, noul Hue Bridge Pro oferă o capacitate de trei ori mai mare, suportând peste 150 de corpuri de iluminat și peste 50 de accesorii. De asemenea, permite salvarea a până la 500 de scene și asigură timpi de răspuns de până la cinci ori mai rapizi, datorită noului cip performant Hue Chip Pro.
Controlează întreaga locuință de oriunde te-ai afla
Cu Hue Bridge sau Hue Bridge Pro, îți gestionezi casa inteligentă de oriunde, prin aplicația Hue. Controlează luminile, primește notificări de securitate sau setează automatizări care funcționează după programul tău – totul, simplu și intuitiv.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice