Senzorul de lumină naturală detectează lumina

Senzorul de lumină naturală integrat în senzorul de mișcare Hue detectează atunci când este suficientă lumină naturală, astfel încât luminile să nu se aprindă decât atunci când este nevoie. Dacă este prea întuneric, reglați sensibilitatea la lumină a senzorului din aplicația Philips Hue, pentru a personaliza momentul în care doriți să se activeze senzorul de mișcare.