*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Hue Motion sensor
Porniți luminile inteligente prin mișcare. Senzorul alimentat Hue cu baterie poate fi instalat cu ușurință oriunde în interiorul locuinței.
Caracteristici principale ale produsului
- Este necesar un dispozitiv Hue Bridge
- Instalare wireless
- Funcționează cu baterii
- Automatizează luminile
- Se montează oriunde
Montează senzorul de mișcare oriunde
Senzorul de mișcare pentru luminile inteligente Philips Hue este alimentat cu baterie și complet wireless, putând fi instalat oriunde în interiorul locuinței. Așază-l pe un raft, montează-l pe un perete sau pe tavan cu un singur șurub sau așază-l pe orice suprafață magnetică cu ajutorul magnetului inclus.
Senzorul de lumină naturală detectează lumina
Senzorul de lumină naturală integrat în senzorul de mișcare Hue detectează atunci când este suficientă lumină naturală, astfel încât luminile să nu se aprindă decât atunci când este nevoie. Dacă este prea întuneric, reglați sensibilitatea la lumină a senzorului din aplicația Philips Hue, pentru a personaliza momentul în care doriți să se activeze senzorul de mișcare.
Personalizează luminile cu senzor de mișcare
Cu senzorul de mișcare Hue poți personaliza luminile care se aprind și intensitatea acestora, în funcție de momentul zilei. Seara, setează senzorul de mișcare pentru a declanșa luminile discrete de noapte, pentru a te orienta în întuneric. Ziua, declanșează lumina albă, clară, care să inunde holurile.
Necesită o consolă Philips Hue
Acest produs necesită o conexiune la Philips Hue Bridge
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
materiale sintetice