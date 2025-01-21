Prim-plan cu partea frontală a Hue Întrerupător aprindere/stingere cablat (1 canal) pentru lămpi neinteligente

Întrerupător aprindere/stingere cablat (1 canal) pentru lămpi neinteligente

Acest produs este pentru lămpi neinteligente. Adaugă lumini neinteligente la ecosistemul tău Philips Hue – astfel încât să le poți controla la fel ca pe luminile Hue. Cu întrerupătorul cu fir poți controla majoritatea luminilor și instalațiilor de iluminat împreună cu luminile Hue existente. Nu este nevoie să înlocuiești candelabrele antice sau accesoriile de designer. Fă-ți luminile pe care deja le iubești — inteligente! Odată instalate, poți controla luminile prin aplicația Hue, cu ajutorul asistenților vocali sau direct de la întrerupătorul de perete. Setează temporizatoare și programe pentru rutina ta zilnică. Alimentat de cablajul casei – nu este nevoie să înlocuiești bateriile. Instalează-l în spatele întrerupătorului sau în tavanul de deasupra instalației de iluminat, unde este disponibil un fir neutru. Bucură-te de control fiabil și receptiv cu un Hue Bridge, chiar dacă Wi-Fi-ul este căzut. Pentru informații suplimentare: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Caracteristici principale ale produsului

  • Transformă luminile obișnuite în lumini inteligente.
  • Controlează luminile inteligente și neinteligente
  • Setați temporizatoare și programe
  • Fără baterie, necesită fir neutru
  • Deblochează mai multe cu Hue Bridge
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Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Alb

  • Material

    Sintetic

Rezistență

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Garanție

Diverse

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Informații ambalaj

Consum de energie

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Bec

Întrerupătorul

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