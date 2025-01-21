Acest produs este pentru lămpi neinteligente. Adaugă lumini neinteligente la ecosistemul tău Philips Hue – astfel încât să le poți controla la fel ca pe luminile Hue. Întrerupătorul cu fir funcționează cu majoritatea luminilor și instalațiilor de iluminat, alături de luminile Hue existente. Versiunea cu 2 canale îți permite să controlezi două grupuri separate de lumini independent, de la același întrerupător. Nu este nevoie să înlocuiești candelabrele antice sau accesoriile de designer. Fă-ți luminile pe care deja le iubești — inteligente! Odată instalate, poți controla luminile prin aplicația Hue, cu ajutorul asistenților vocali sau direct de la întrerupătorul de perete. Setează temporizatoare și programe pentru rutina ta zilnică. Alimentat de cablajul casei – nu este nevoie să înlocuiești bateriile. Instalează-l în spatele întrerupătorului sau în tavanul de deasupra instalației de iluminat, unde este disponibil un fir neutru. Bucură-te de control fiabil și receptiv cu un Hue Bridge, chiar dacă Wi-Fi-ul este căzut. Pentru informații suplimentare: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules