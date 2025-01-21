Acest produs este pentru lămpi neinteligente. Adaugă lămpile tale neinteligente reglabile în ecosistemul Philips Hue — ca să le poți controla la fel ca luminile Hue. Cu întrerupătorul cu variator cu fir poți controla majoritatea luminilor și instalațiilor de iluminat, împreună cu luminile Hue. Nu este nevoie să înlocuiești candelabrele antice sau accesoriile de designer. Fă-ți luminile pe care deja le iubești — inteligente! Odată instalate, poți controla luminile prin aplicația Hue, cu ajutorul asistenților vocali sau direct de la întrerupătorul de perete. Setează automatizări pentru rutina tale zilnică și include lumini în scene. Alimentat de cablajul casei – nu este nevoie să înlocuiești bateriile. Instalează-l în spatele întrerupătorului (este necesar un întrerupător tip buton) și bucură-te de control fiabil și receptiv cu un Hue Bridge, chiar dacă Wi-Fi-ul este căzut. Pentru informații suplimentare: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules