Prim-plan cu partea frontală a Hue Întrerupator on/off cu fir (1 canal)

Întrerupator on/off cu fir (1 canal)

Adu luminile tale obișnuite în ecosistemul Philips Hue pentru control și confort fără efort. Comutatorul de pornire/oprire cu fir îți permite să controlezi majoritatea luminilor și corpurilor de iluminat tradiționale împreună cu luminile Hue existente, totul într-o experiență perfectă. Nu este nevoie să înlocuiești candelabrele antice sau accesoriile de designer. Fă-ți luminile pe care deja le iubești — inteligente! Controlează-le în aplicația Hue, cu asistenți vocali sau direct de la întrerupătorul de perete. Setează cronometre și programe care să se potrivească rutinei tale zilnice. Modulul compact se instalează în spatele tradiționalului comutator și este alimentat de la rețea, nu necesită baterie. Ca parte a ecosistemului Hue, bazat pe o rețea Zigbee fiabilă, deții controlul asupra luminilor tale, chiar și atunci când Wi-Fi-ul este nefuncțional. Pentru informații suplimentare: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Caracteristici principale ale produsului

  • Transformă luminile obișnuite în lumini inteligente.
  • Controlează luminile inteligente și neinteligente
  • Setați temporizatoare și programe
  • Fără baterie, necesită fir neutru
  • Deblochează mai multe cu Hue Bridge
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Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Alb

  • Material

    Sintetic

Rezistență

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Garanție

Diverse

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Informații ambalaj

Consum de energie

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Bec

Întrerupătorul

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