Adu luminile tale obișnuite în ecosistemul Philips Hue pentru control și confort fără efort. Comutatorul de pornire/oprire cu fir îți permite să controlezi majoritatea luminilor și corpurilor de iluminat tradiționale împreună cu luminile Hue existente, totul într-o experiență perfectă. Nu este nevoie să înlocuiești candelabrele antice sau accesoriile de designer. Fă-ți luminile pe care deja le iubești — inteligente! Cu versiunea cu 2 canale, controlezi două grupuri de lumini independent în aplicația Hue, cu asistenți vocali sau direct de la întrerupătorul de pe perete. Setează cronometre și programe care să se potrivească rutinei tale zilnice. Modulul compact se instalează în spatele tradiționalului comutator și este alimentat de la rețea, nu necesită baterie. Ca parte a ecosistemului Hue, bazat pe o rețea Zigbee fiabilă, deții controlul asupra luminilor tale, chiar și atunci când Wi-Fi-ul este nefuncțional. Pentru informații suplimentare: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules