Adaugă luminile tale non-inteligente cu intensitate reglabilă în ecosistemul tău Philips Hue pentru control fără efort și confort. Comutatorul de reglare a intensității cu fir îți permite să controlezi majoritatea luminilor și corpurilor de iluminat tradiționale împreună cu luminile Hue existente, totul într-o experiență perfectă. Nu este nevoie să înlocuiești candelabrele antice sau accesoriile de designer. Fă-ți luminile pe care deja le iubești — inteligente! Controlează-le în aplicația Hue, cu asistenți vocali sau direct de la întrerupătorul de perete. Setează automatizări care să se potrivească rutinei tale zilnice și include lumini în scene. Modulul compact se instalează în spatele comutatorului și este alimentat de la rețea, nu necesită baterie. Dacă înlocuiești întrerupătorul cu variator, e necesar un întrerupător cu buton pt. a opera acest produs. Ca parte a ecosistemului Hue, bazat pe o rețea Zigbee fiabilă, deții controlul asupra luminilor tale, chiar și atunci când Wi-Fi-ul este nefuncțional. Pentru informații suplimentare: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules