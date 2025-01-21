Acest produs este destinat luminilor inteligente. Modulul cu fir menține luminile Philips Hue alimentate și controlabile, chiar și atunci când cineva oprește întrerupătorul de pe perete. Alimentat de cablajul casei – nu este nevoie să înlocuiești bateriile. Instalează-l în spatele întrerupătorului sau în tavanul de deasupra instalației de iluminat, unde este disponibil un fir neutru. Odată instalat, poți folosi întrerupătorul existent pentru a controla luminile din camere și zone sau să treci prin scenele tale predefinite preferate printr-o simplă acționare. Necesită Hue Bridge, care folosește o conexiune Zigbee fiabilă pentru control local, astfel încât luminile să răspundă chiar dacă Wi-Fi-ul este căzut. Pentru informații suplimentare: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules