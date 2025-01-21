Prim-plan cu partea frontală a Hue Modul întrerupător de perete cablat pentru lumini inteligente (1 pachet)

Modul întrerupător de perete cablat pentru lumini inteligente (1 pachet)

Acest produs este destinat luminilor inteligente. Modulul cu fir menține luminile Philips Hue alimentate și controlabile, chiar și atunci când cineva oprește întrerupătorul de pe perete. Alimentat de cablajul casei – nu este nevoie să înlocuiești bateriile. Instalează-l în spatele întrerupătorului sau în tavanul de deasupra instalației de iluminat, unde este disponibil un fir neutru. Odată instalat, poți folosi întrerupătorul existent pentru a controla luminile din camere și zone sau să treci prin scenele tale predefinite preferate printr-o simplă acționare. Necesită Hue Bridge, care folosește o conexiune Zigbee fiabilă pentru control local, astfel încât luminile să răspundă chiar dacă Wi-Fi-ul este căzut. Pentru informații suplimentare: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Caracteristici principale ale produsului

  • Menține luminile Hue accesibile
  • Transformă întrerupătoarele existente în unele inteligente
  • Controlează luminile, încăperile sau zonele
  • Fără baterie, necesită fir neutru
  • Hue Bridge necesar
Vizualizați toate specificațiile produselor
Găsiți un manual de produs

Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Alb

  • Material

    Sintetic

Rezistență

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Garanție

Diverse

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Consum de energie

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Bec

Ce este în cutie?

Ce este acceptat?

Altul