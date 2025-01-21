Modul întrerupător de perete cablat pentru lumini inteligente (1 pachet)
Acest produs este destinat luminilor inteligente. Modulul cu fir menține luminile Philips Hue alimentate și controlabile, chiar și atunci când cineva oprește întrerupătorul de pe perete. Alimentat de cablajul casei – nu este nevoie să înlocuiești bateriile. Instalează-l în spatele întrerupătorului sau în tavanul de deasupra instalației de iluminat, unde este disponibil un fir neutru. Odată instalat, poți folosi întrerupătorul existent pentru a controla luminile din camere și zone sau să treci prin scenele tale predefinite preferate printr-o simplă acționare. Necesită Hue Bridge, care folosește o conexiune Zigbee fiabilă pentru control local, astfel încât luminile să răspundă chiar dacă Wi-Fi-ul este căzut. Pentru informații suplimentare: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
Caracteristici principale ale produsului
- Menține luminile Hue accesibile
- Transformă întrerupătoarele existente în unele inteligente
- Controlează luminile, încăperile sau zonele
- Fără baterie, necesită fir neutru
- Hue Bridge necesar
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Sintetic