Prim-plan cu partea frontală a Hue Modul întrerupator perete fir (1 pachet)

Modul întrerupator perete fir (1 pachet)

Modulul comutatorului de perete cu fir menține luminile Philips Hue alimentate și accesibile, chiar și atunci când comutatorul tradițional este oprit. Modulul este alimentat de la rețea, nu necesită baterii. Instalat în spatele întrerupătorului de lumină existent, modulul îți permite să controlezi luminile din camere și zone sau să comuți între scene prin pornirea și oprirea comutatorului. Modulul comutatorului de perete necesită un Hue Bridge, care asigură o rețea Zigbee fiabilă, astfel încât să poți controla în continuare luminile, chiar și atunci când Wi-Fi-ul nu funcționează. Pentru informații suplimentare: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Caracteristici principale ale produsului

  • Menține luminile Hue accesibile
  • Transformă întrerupătoarele existente în unele inteligente
  • Controlează luminile, încăperile sau zonele
  • Fără baterie, necesită fir neutru
  • Hue Bridge necesar
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Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Alb

  • Material

    Sintetic

Rezistență

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Garanție

Diverse

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Consum de energie

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Bec

Ce este în cutie?

Ce este acceptat?

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