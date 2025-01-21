Modul întrerupator perete fir (2 pachete)
Modulul comutatorului de perete cu fir menține luminile Philips Hue alimentate și accesibile, chiar și atunci când comutatorul tradițional este oprit. Modulul este alimentat de la rețea, nu necesită baterii. Instalat în spatele întrerupătorului de lumină existent, modulul îți permite să controlezi luminile din camere și zone sau să comuți între scene prin pornirea și oprirea comutatorului. Modulul comutatorului de perete necesită un Hue Bridge, care asigură o rețea Zigbee fiabilă, astfel încât să poți controla în continuare luminile, chiar și atunci când Wi-Fi-ul nu funcționează. Pentru informații suplimentare: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
Caracteristici principale ale produsului
- Menține luminile Hue accesibile
- Transformă întrerupătoarele existente în unele inteligente
- Controlează luminile, încăperile sau zonele
- Fără baterie, necesită fir neutru
- Hue Bridge necesar
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Sintetic