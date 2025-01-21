Modulul comutatorului de perete cu fir menține luminile Philips Hue alimentate și accesibile, chiar și atunci când comutatorul tradițional este oprit. Modulul este alimentat de la rețea, nu necesită baterii. Instalat în spatele întrerupătorului de lumină existent, modulul îți permite să controlezi luminile din camere și zone sau să comuți între scene prin pornirea și oprirea comutatorului. Modulul comutatorului de perete necesită un Hue Bridge, care asigură o rețea Zigbee fiabilă, astfel încât să poți controla în continuare luminile, chiar și atunci când Wi-Fi-ul nu funcționează. Pentru informații suplimentare: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules