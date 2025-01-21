*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Pachet Video Interfon cu cablu securizat
Nu rata niciodată un vizitator sau o livrare cu setul Interfon Hue și sonerie: primești alerte de mișcare instant când ai vizitatori, vezi totul cu o rezoluție 2K, beneficiezi de tehnologia Starlight și poți păstra legătura cu locuința ta de oriunde prin intermediul comunicării în ambele sensuri. Interfonul declanșează luminile Philips Hue și trimite notificări în timp real, în timp ce soneria inteligentă oferă alerte sonore. Totul funcționează perfect împreună cu luminile și accesoriile Hue pentru a îmbunătăți securitatea locuinței tale, ziua și noaptea.
Caracteristici principale ale produsului
- Calitate video 2K și un câmp vizual extins
- Detecția mișcării declanșează notificări și activează luminile Philips Hue
- Sunet bidirecțional pentru o comunicare ușoară
- Notificare sonoră oriunde în locuința ta
- Declanșează alarme sonore
Primește alerte instant atunci când este detectată mișcarea. Verifică fluxul video în direct și vorbește cu vizitatorii folosind microfonul încorporat, pentru a sta fără griji chiar și când nu ești acasă.
Atunci când Video Interfonul detectează mișcare, luminile Philips Hue se aprind automat. Iar atunci când cineva sună la ușă, luminile clipesc ușor, ca tu să știi că cineva este acolo.
Vizualizează fluxul în direct al Video Interfonului pe ecrane inteligente compatibile folosind Alexa, Google Assistant sau Apple Home.
Bucură-te de rezoluție 2K și de o vedere din cap până în picioare la 180°, perfecte pentru a observa vizitatorii și coletele la ușa ta.
Gestionează interfonul, soneria și luminile Philips Hue din aplicația Hue; nu ai nevoie de mai multe aplicații. Primește notificări instant, personalizează setările și păstrează legătura cu locuința ta de oriunde.
Bucură-te de imagini video clare, în nuanțe reale, la orice oră. Tehnologia Starlight îmbunătățește performanța în condiții de lumină redusă, oferindu-ți o vedere clară și complet color a pragului ușii, chiar și în întuneric aproape complet.
Conectează soneria inteligentă la orice priză din locuința ta.
Primește alerte sonore oriunde în locuința ta și notificări instant pe telefon atunci când cineva este la ușă.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
Plastic