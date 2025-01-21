Nu rata niciodată un vizitator sau o livrare cu setul Interfon Hue și sonerie: primești alerte de mișcare instant când ai vizitatori, vezi totul cu o rezoluție 2K, beneficiezi de tehnologia Starlight și poți păstra legătura cu locuința ta de oriunde prin intermediul comunicării în ambele sensuri. Interfonul declanșează luminile Philips Hue și trimite notificări în timp real, în timp ce soneria inteligentă oferă alerte sonore. Totul funcționează perfect împreună cu luminile și accesoriile Hue pentru a îmbunătăți securitatea locuinței tale, ziua și noaptea.