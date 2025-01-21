Frânghia luminoasă Liane 360° îmbină designul premium cu iluminatul inteligent. Strălucirea sa de 360° pune în valoare și accentuează subtil liniile arhitecturale ale pereților, creând o expresie rafinată a stilului tău personal. Proiectată cu tehnologia OmniGlow, Liane oferă o linie de lumină ultra-netedă și uniformă care aduce profunzime, căldură și sofisticare discretă interioarelor minimaliste. Tranziție ușoară între lumina albă pură și clară pentru activități, tonuri de alb cald pentru relaxare sau gradienți subtili de culoare pentru a crea atmosferă. Creează o linie verticală de lumină stabilă prin atașarea greutății la capătul inferior al benzii luminoase, oferind personalitate pereților și colțurilor dormitoarelor și holurilor. Premiata aplicație Hue îți oferă control inteligent, automatizări și scene personalizate, adaptate perfect stilului tău de viață.