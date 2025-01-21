Philips Hue Play HDMI sync box 4K
Descoperă universul divertismentului Hue pe televizorul tău cu Hue Play HDMI Sync Box 4K. Bucură-te de filme, seriale și jocuri care prind viață cu o experiență de lumină ce potrivește culorile și transformă modul în care privești. Sincronizează fără efort luminile Hue cu conținutul tău preferat și bucură-te de vizuale fluide și clare, care țin pasul cu fiecare moment de pe ecran fără întreruperi datorită rezoluției 4K și unei rate de refresh de 60Hz. Datorită designului compact și configurației HDMI simple, Hue Play Sync Box 4K se integrează perfect în orice spațiu de divertisment. Configurează zona de divertisment în aplicația Hue, sincronizează luminile cu Hue Play Sync Box 4K, apoi personalizează experiența astfel încât să se potrivească cu ceea ce urmărești sau joci.
Caracteristici principale ale produsului
- Suportă rezoluția 4K la 60Hz
- Sincronizează conținutul prin aplicația Hue.
- Design simplu, compact
- Adaugă până la 10 lumini cu Hue Bridge
- Instalare și configurare ușoară
Sincronizați luminile Philips Hue cu ecranul televizorului
Creați o experiență media captivantă cu ajutorul Philips Hue Play HDMI Sync Box. Este suficient să conectați Sync Box la un dispozitiv media HDMI – inclusiv dispozitive de redare în flux, console de jocuri, dispozitive de decodare și nu numai – pentru a viziona servicii de redare în flux, precum Netflix și Amazon Prime. Luminile dvs. își vor reduce sau crește intensitatea și își vor schimba culoarea în funcție de conținutul de pe ecranul televizorului.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Negru mat
Material
Plastic