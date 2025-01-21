Descoperă universul divertismentului Hue pe televizorul tău cu Hue Play HDMI Sync Box 4K. Bucură-te de filme, seriale și jocuri care prind viață cu o experiență de lumină ce potrivește culorile și transformă modul în care privești. Sincronizează fără efort luminile Hue cu conținutul tău preferat și bucură-te de vizuale fluide și clare, care țin pasul cu fiecare moment de pe ecran fără întreruperi datorită rezoluției 4K și unei rate de refresh de 60Hz. Datorită designului compact și configurației HDMI simple, Hue Play Sync Box 4K se integrează perfect în orice spațiu de divertisment. Configurează zona de divertisment în aplicația Hue, sincronizează luminile cu Hue Play Sync Box 4K, apoi personalizează experiența astfel încât să se potrivească cu ceea ce urmărești sau joci.