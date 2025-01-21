*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Senzor pentru exterior
Controlați luminile de exterior automat cu un senzor de exterior Philips Hue. Amplasați oriunde senzorul alimentat de baterie, complet wireless, și apoi pur și simplu treceți prin apropiere pentru ca luminile să se aprindă.
Caracteristici principale ale produsului
- Este necesar un dispozitiv Hue Bridge
- Instalare wireless
- Funcționează cu baterii
- Rezistență la intemperii
- Automatizează luminile
Instalare în câteva minute
Senzorul de exterior este ușor de montat și complet wireless. Astfel, nu aveți nevoie de un electrician pentru instalare. Nu trebuie decât să scoateți senzorul din cutie, să îl configurați prin intermediul aplicației și să îl instalați unde doriți. Configurarea senzorului și setarea sensibilității la lumină naturală și mișcare se realizează, de asemenea, prin aplicația Philips Hue.
Așază-l unde dorești
Kitul vine cu diverse componente pentru montare, pentru a-l putea monta pe un perete plat sau în colțul interior sau exterior al unui perete sau stâlp. De asemenea, îl poți monta pe un stâlp sau un burlan. Prin urmare, este perfect pentru curtea din fața casei, lângă ușă, garaj sau în orice loc din casă unde este necesar.
Necesită o consolă Philips Hue
Conectează-ți luminile Philips Hue la Bridge pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue. Sau controlează luminile Philips Hue cu întrerupătorul cu variator de interior Philips Hue pentru a le aprinde/stinge și a le regla intensitatea luminoasă.
Rezistent la toate condițiile meteorologice
Acest senzor de exterior Philips Hue este special conceput pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supus unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acestuia. Această lampă este proiectată cu IP54: este protejată împotriva stropirii cu apă din orice direcție. Produsul va rezista la precipitații puternice și alte condiții meteorologice.
Îndepărtează musafirii neinvitați
Datorită unghiului de acțiune și intervalului de detectare larg, senzorul de exterior va detecta orice mișcare din apropierea locuinței tale. Acesta poate porni direct luminile de exterior, pentru a expune musafirii neinvitați. Poți seta luminile de interior pentru a se aprinde, astfel încât să pară că ești acasă, chiar și atunci când nu ești.
Pornește automat luminile dorite
Senzorul de exterior pornește automat luminile Philips Hue atunci când trece cineva prin apropiere, la exterior și la interior. Conectând senzorul la consolă prin aplicația Philips Hue, poți alege ce lumini se aprind, chiar și în interiorul locuinței. De asemenea, alege setarea de scenă sau de lumină care să se declanșeze. Senzorul amurg-răsărit integrat garantează că luminile se aprind doar atunci când este cu adevărat întuneric afară, ajutându-te să economisești energie.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice