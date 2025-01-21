Așază-l unde dorești

Kitul vine cu diverse componente pentru montare, pentru a-l putea monta pe un perete plat sau în colțul interior sau exterior al unui perete sau stâlp. De asemenea, îl poți monta pe un stâlp sau un burlan. Prin urmare, este perfect pentru curtea din fața casei, lângă ușă, garaj sau în orice loc din casă unde este necesar.