Sincroniz. ecran Philips Hue Play
Nu doar te uiți la TV, trăiești experiența! Hue screen sync este o soluție plug-and-play creată pentru a te introduce în universul divertismentului Hue. Se integrează fără efort cu televizorul tău și sincronizează conținutul de pe ecran cu luminile Hue în timp real, potrivind fiecare moment într-un spectacol frumos coordonat de lumină și culoare. Sincronizează filmele, serialele și evenimentele sportive preferate — când faci streaming pe aplicațiile preferate sau urmărești programe TV difuzate. O lentilă fisheye cuprinde întregul ecran dintr-o parte în alta. Algoritmul avansat de sincronizare analizează fiecare culoare pentru a oferi o sincronizare optimizată, astfel încât luminile Hue să redea toată acțiunea — chiar și atunci când iluminarea din cameră se schimbă. Configurează-ți zona de divertisment în aplicația Hue, sincronizează rapid luminile cu Hue Play Screen Sync, apoi personalizează experiența pentru a se adapta la orice urmărești.
Caracteristici principale ale produsului
- Soluție plug-and-play simplă
- Sincronizează orice conținut prin aplicația Hue
- Captură de ecran completă cu obiectiv fisheye
- Algoritm avansat de potrivire a culorilor
- Integrare fără întreruperi cu sistemul Hue
Sincronizați luminile Philips Hue cu ecranul televizorului
Creați o experiență media captivantă cu ajutorul Philips Hue Play HDMI Sync Box. Este suficient să conectați Sync Box la un dispozitiv media HDMI – inclusiv dispozitive de redare în flux, console de jocuri, dispozitive de decodare și nu numai – pentru a viziona servicii de redare în flux, precum Netflix și Amazon Prime. Luminile dvs. își vor reduce sau crește intensitatea și își vor schimba culoarea în funcție de conținutul de pe ecranul televizorului.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
Plastic