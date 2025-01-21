Nu doar te uiți la TV, trăiești experiența! Hue screen sync este o soluție plug-and-play creată pentru a te introduce în universul divertismentului Hue. Se integrează fără efort cu televizorul tău și sincronizează conținutul de pe ecran cu luminile Hue în timp real, potrivind fiecare moment într-un spectacol frumos coordonat de lumină și culoare. Sincronizează filmele, serialele și evenimentele sportive preferate — când faci streaming pe aplicațiile preferate sau urmărești programe TV difuzate. O lentilă fisheye cuprinde întregul ecran dintr-o parte în alta. Algoritmul avansat de sincronizare analizează fiecare culoare pentru a oferi o sincronizare optimizată, astfel încât luminile Hue să redea toată acțiunea — chiar și atunci când iluminarea din cameră se schimbă. Configurează-ți zona de divertisment în aplicația Hue, sincronizează rapid luminile cu Hue Play Screen Sync, apoi personalizează experiența pentru a se adapta la orice urmărești.