Sonerie inteligentă Secure
Îmbunătățește securitatea locuinței tale cu soneria inteligentă Secure. Primește alerte sonore atunci când cineva sună la ușă, indiferent unde te afli. Este foarte ușor de configurat, trebuie doar să îl conectezi la priză și să alegi melodia preferată. Funcționează perfect cu sistemul tău Philips Hue existent, fapt care te ajută să-ți menții locuința în siguranță, zi și noapte.
Caracteristici principale ale produsului
- Alerte sonore în timp real atunci când cineva sună la ușă
- Se conectează oriunde în casă
- Compatibil cu camerele, interfonul și senzorii de mișcare Hue
- Emite alarme sonore
Se conectează la orice priză pentru utilizare instantanee, fără fire și fără probleme.
Asociază soneria cu un interfon video Hue pentru o modalitate mai inteligentă de a primi alerte sonore pretutindeni în locuința ta, pentru control hands-free și pentru conștientizare instantanee atunci când cineva este la ușă.
Soneria funcționează cu toate produsele Secure, inclusiv camerele Secure și senzorii de mișcare de interior. În momentul în care se detectează mișcarea, vei auzi o alertă sonoră instantanee care te avertizează că ceva se întâmplă în locuința ta.
Atunci când sistemul tău Hue Secure este armat, poți declanșa manual sau automat o alarmă luminoasă și sonoră puternică.
Gestionează interfonul, soneria și luminile Philips Hue din aplicația Hue; nu ai nevoie de mai multe aplicații. Primește notificări instant, personalizează setările și păstrează legătura cu locuința ta de oriunde.
Alege sunetul soneriei, reglează nivelurile de volum, setează programul de liniște sau modifică sunetele în funcție de momentul zilei. Activează sau dezactivează sunetul cu ușurință cu ajutorul butonului de control local.
Primești alertele sonore oricând datorită soneriei inteligente. Amplasează soneriile pretutindeni în locuința ta pentru a te asigura că nu ratezi niciun vizitator, oriunde te-ai afla.
Specificații
Design și finisaj
Material
Plastic
Culoare carcasă
Alb