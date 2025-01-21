Îmbunătățește securitatea locuinței tale cu soneria inteligentă Secure. Primește alerte sonore atunci când cineva sună la ușă, indiferent unde te afli. Este foarte ușor de configurat, trebuie doar să îl conectezi la priză și să alegi melodia preferată. Funcționează perfect cu sistemul tău Philips Hue existent, fapt care te ajută să-ți menții locuința în siguranță, zi și noapte.