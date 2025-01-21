Umpleți întregul spațiu de exterior cu lumină inteligentă, folosind această sursă de alimentare pentru exterior, care vă permite să adăugați diferite lumini până la 100 W. Conectați două cabluri – fiecare cu dimensiunea de până la 30 de metri – la orice lumină exterioară Philips Hue de joasă tensiune de pe fiecare conector, adăugând puterea fiecărei instalații de iluminat până la limita maximă de 100 W a sursei de alimentare.