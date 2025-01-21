*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Sursă de alimentare de 100 W pentru exterior
Umpleți întregul spațiu de exterior cu lumină inteligentă, folosind această sursă de alimentare pentru exterior, care vă permite să adăugați diferite lumini până la 100 W. Conectați două cabluri – fiecare cu dimensiunea de până la 30 de metri – la orice lumină exterioară Philips Hue de joasă tensiune de pe fiecare conector, adăugând puterea fiecărei instalații de iluminat până la limita maximă de 100 W a sursei de alimentare.
Caracteristici principale ale produsului
- Cablu prelungitor
- Alimentare la 100 W
- Negru
Ușor de instalat și extins
Luminați aleile întunecate, creați puncte de atracție în amenajarea exteriorului sau creați o ambianță unică pe terasă. O puteți face singur, folosind spoturile sau bornele luminoase Hue. Produsele sunt bazate pe joasă tensiune, sunt sigure de utilizat și ușor de instalat. Gata cu complexitatea iluminatului exterior: creați și extindeți așa cum doriți.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice