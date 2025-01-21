*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Sursă de alimentare de 40 W pentru exterior
Montaţi cu uşurinţă sistemul de iluminat exterior inteligent cu această priză de alimentare pentru exterior, care vă permite să adăugaţi diferite lumini de până la 40W. Conectaţi maximum 35 de metri de cablu la orice lumină exterioară Philips Hue de joasă tensiune, adăugând puterea fiecărei instalaţii până la limita de 40W a sursei de alimentare.
Caracteristici principale ale produsului
- Cablu prelungitor
- Alimentare la 40 W
- Negru
Ușor de instalat și extins
Luminați aleile întunecate, creați puncte de atracție în amenajarea exteriorului sau creați o ambianță unică pe terasă. O puteți face singur, folosind spoturile sau bornele luminoase Hue. Produsele sunt bazate pe joasă tensiune, sunt sigure de utilizat și ușor de instalat. Gata cu complexitatea iluminatului exterior: creați și extindeți așa cum doriți.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice