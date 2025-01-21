Montaţi cu uşurinţă sistemul de iluminat exterior inteligent cu această priză de alimentare pentru exterior, care vă permite să adăugaţi diferite lumini de până la 40W. Conectaţi maximum 35 de metri de cablu la orice lumină exterioară Philips Hue de joasă tensiune, adăugând puterea fiecărei instalaţii până la limita de 40W a sursei de alimentare.