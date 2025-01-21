Asistență
Prim-plan cu partea frontală a Hue Sursă de alimentare de 40 W pentru exterior

Sursă de alimentare de 40 W pentru exterior

Montaţi cu uşurinţă sistemul de iluminat exterior inteligent cu această priză de alimentare pentru exterior, care vă permite să adăugaţi diferite lumini de până la 40W. Conectaţi maximum 35 de metri de cablu la orice lumină exterioară Philips Hue de joasă tensiune, adăugând puterea fiecărei instalaţii până la limita de 40W a sursei de alimentare.

Caracteristici principale ale produsului

  • Cablu prelungitor
  • Alimentare la 40 W
  • Negru
Vizualizați toate specificațiile produselor
Găsiți un manual de produs
Ușor de instalat și extins

Ușor de instalat și extins

Luminați aleile întunecate, creați puncte de atracție în amenajarea exteriorului sau creați o ambianță unică pe terasă. O puteți face singur, folosind spoturile sau bornele luminoase Hue. Produsele sunt bazate pe joasă tensiune, sunt sigure de utilizat și ușor de instalat. Gata cu complexitatea iluminatului exterior: creați și extindeți așa cum doriți.

Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Negru

  • Material

    materiale sintetice

Rezistență

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Diverse

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Ce este acceptat?

Altul

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate