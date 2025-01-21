Asistență
Prim-plan cu partea frontală a Hue Unitate de alimentare de perete Perifo, 1 punct, 100 W, cu conector

Unitate de alimentare de perete Perifo, 1 punct, 100 W, cu conector

Această unitate de alimentare se conectează la capătul unei șine Perifo și se racordează la o priză de perete. Alimentați lumini de până la 100 W cu o singură unitate de alimentare. Trebuie doar să adunați puterea fiecărei lumini pentru a atinge pragul. Doar pentru iluminatul pe șină Perifo.

Caracteristici principale ale produsului

  • Concepută pentru copii
  • Se conectează la capătul șinei
  • Include conector
  • Putere de până la 100 de wați
  • Ocupă până la 8,8 cm pe șină
Vizualizați toate specificațiile produselor
Găsiți un manual de produs
Necesită o consolă Philips Hue

Necesită o consolă Philips Hue

Conectați luminile Philips Hue la consolă pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue.

Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Negru

  • Material

    materiale sintetice

Rezistență

Diverse

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Ce este acceptat?

Altul

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate