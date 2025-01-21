Nu rata niciodată un vizitator sau un colet cu Video Interfonul Hue. Primește alerte instant atunci când cineva este la ușă sau prin apropiere. Vezi totul clar, ziua și noaptea, cu rezoluție video 2K clară și tehnologie Starlight. Interacționează cu oricine, de oriunde, prin comunicarea în ambele sensuri chiar de la ușa ta. Activează-ți luminile Philips Hue cu ajutorul detectării mișcării, care îți sporește securitatea vizuală.