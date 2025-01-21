*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Video Interfon cu cablu Hue
Nu rata niciodată un vizitator sau un colet cu Video Interfonul Hue. Primește alerte instant atunci când cineva este la ușă sau prin apropiere. Vezi totul clar, ziua și noaptea, cu rezoluție video 2K clară și tehnologie Starlight. Interacționează cu oricine, de oriunde, prin comunicarea în ambele sensuri chiar de la ușa ta. Activează-ți luminile Philips Hue cu ajutorul detectării mișcării, care îți sporește securitatea vizuală.
Caracteristici principale ale produsului
- Calitate video 2K și un câmp vizual extins
- Detecția mișcării declanșează notificări și activează luminile Philips Hue
- Sunet bidirecțional pentru o comunicare ușoară
- Reproducere fidelă a culorilor fie că este zi sau noapte
- Vizibilitate nocturnă în infraroșu
Atunci când Video Interfonul detectează mișcare, luminile Philips Hue se aprind automat. Atunci când cineva sună la ușă, luminile clipesc ușor, ca să știi că cineva este acolo.
Primește alerte instant atunci când este detectată mișcarea. Verifică fluxul video în direct și vorbește cu vizitatorii folosind microfonul încorporat, pentru a sta fără griji chiar și când nu ești acasă.
Configurează interfonul cu cablu în doar câțiva pași simpli, acesta fiind proiectat să se potrivească perfect la orice ușă.
Adaugă o sonerie wireless inteligentă pentru notificări sonore oriunde în casă, astfel încât să știi întotdeauna când cineva este la ușă.
Gestionează interfonul, soneria și luminile Philips Hue din aplicația Hue; nu ai nevoie de mai multe aplicații. Primește alerte instant, personalizează setările și păstrează legătura de oriunde, direct de pe smartphone sau tabletă.
Bucură-te de rezoluție 2K și de o vedere din cap până în picioare la 180°, perfecte pentru a observa vizitatorii și coletele la ușa ta.
Bucură-te de imagini video clare, în nuanțe reale, la orice oră. Tehnologia Starlight îmbunătățește performanța în condiții de lumină redusă, oferindu-ți o vedere clară și complet color a pragului ușii, chiar și în întuneric aproape complet.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru & Alb
Material
Plastic